Neuvorstellung 21.05.2024

Nightwish: Yesterwynde im September

Mit der Single und einem Video zu Perfume Of The Timeless geht Nightwish in Vorleistung. Das nächste Album ist im Herbst am Plan.

