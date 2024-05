Video 26.05.2024

Ignea: Camera Obscura

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Ignea #Video







Auch interessant!

Feuerschwanz: Highlander

Mit Spaß und Spielfreude, Metal und Melodie: Feuerschwanz nimmt uns wieder mit auf eine Reise an die Gren...



Eregion: Kingdom of Heaven

Mit mehr Power zum Heavy Metal geht Eregion in das Jahr und zeigt die Richtung des kommenden Albums deutl...



Noapology: Deadhearted

Wenn Sershen&Zaritskaya mit ihrem neuen Namen 'Noapology' ihren zweiten Titel auflegen, darf man gerne hi...



Rhapsody of Fire - Magic Signs

Eine neue Auskopplung aus dem neuen Album gibt es von den symphonic Metallern aus Italien. Samt schönem V...