Live 13.04.2024

Bloodbound: Slayer of Kings

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Bloodbound #Video #Live #Konzert







Auch interessant!

Metallica: Shadows Follow

Live in East Rutherford bringen es Metallica wieder auf den Punkt. Hier ist das offizielle Live-Video von...



Bloodbound: March Into War

So 'true' und episch, diese Hymnen. Ein neues Lyrics-Video führt uns in den Mid-Tempo-Hit, der zum Beitra...



Rammstein: Paris

Kaum eine harte Veröffentlichung aktuell erhitzt die Gemüter mehr wie Rammstein mit 'Paris'. Wir haben re...