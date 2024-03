Video 24.03.2024

Mister Misery: Survival of the Sickest

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Mister Misery #Video







Auch interessant!

All for Metal: Run

Der Song ist bekannt aus dem Album vom Sommer, das Video nimmt Live-Aufnahmen der Band aus diesen sonnige...



Rhapsody of Fire - Magic Signs

Eine neue Auskopplung aus dem neuen Album gibt es von den symphonic Metallern aus Italien. Samt schönem V...



Doro forever

Forever Warriors und Forever United - mit einem umfangreichen Paket geht Doro diesen Sommer an den Start....



Serenity - United

Das Album Lionheart kommt noch in diesem Monat und 'United' macht eine Menge Lust darauf....