Video 18.03.2024

Lipz: Bang Bang

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lipz #Video #Kiss







Auch interessant!

Lipz: Changing the Melody

Auch Lips entwickeln sich weiter und liefern vor dem Album noch eine neue Single mit aufwändigerem Video ...



Lipz: Bye bye beautiful

Nein, hier geht es nicht um eine verdrängte Nightwish-Episode sondern um die runderneuerten Lipz. Und da ...



Die Cover-Stars: Musik-Influencer

Junge Musiker haben es nicht immer leicht. Doch da startet gerade eine neue Generation, die mit Cover-Son...



Cheap Trick: Rockford

Ein Cover, welches an mitternächtliche Comics in deutschen Privatsendern orientiert. Hinter der lustigen ...