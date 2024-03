16.03.2024

Gothminister: One Dark Happy Nation

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Gothminister #Video







Auch interessant!

Turm und Strang im Weberknecht

Die heimische Steampunk-Formation hat ein neues Video am Start und tritt am 30.4. im Weberknecht in Wien ...



Dark Wave und Gothic Rock in Wien

Christine Plays Viola und Mills beehren am 11.12. den Weberknecht in Ottakring. Hier sind die Infos und d...



Epica: Design your Universe

Die Band legt mit dem neuen Album einen Meilenstein der eigenen Geschichte und positioniert sich ganz vor...