Video 11.03.2024

Saltatio Mortis, Blind Guardian: Finsterwacht

Geschichte zum Song in Worten und einem epischen Video, so liefern die beiden Bands in dieser Coproduktion ab.

#Saltatio Mortis #Blind Guardian #Video #Single







