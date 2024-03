Video 09.03.2024

Rage: Cold Desire

Afterlifelines startet Ende des Monats, doch jetzt gibt es schon eine Single samt Video.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Rage #Video #Album







Auch interessant!

Rage - Monetary Gods

Nicht nur ein Album steht bei Rage an, sondern auch die Single davor samt Video weist auf diesen Umstand ...



Theatre of Tragedy - Last Curtain Call

Das komplette Konzert aus Norwegen aus 2010 gratis zum Ansehen! Gleich rein sehen und 1,5 Stunden genieße...