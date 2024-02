Video 28.02.2024

Alterium: Crystaline

Schöne neue Ballade als Auftakt für das März-Album von Alterium.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Alterium #Video #Clip







Auch interessant!

Alterium: Crossroads Inn

Die Band kommt im März mit 'Of Flames and War' und liefert jetzt die Single zur Einstimmung. Die gefällt ...



Alterium: Sirens Call

Schönes Video, gute Musik - Alterium kann man sich auch mit der neuen Single Sirens Call geben....



Alterium: Drag me to hell

Mit einem optisch wie akkustisch ansprechenden Setup melden sich Alterium in diesem Video zu Wort....