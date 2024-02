Video 27.02.2024

All for Metal: Rock you like a hurricane

Alter Klassiker mit neuem Twist: All for Metal wagt sich an den Scorpions-Knaller und macht eine eigene Interpretation daraus, die durchaus eigene Akzente setzt.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#All for Metal #Video #Cover #Scorpions







Auch interessant!

All for Metal: Run

Der Song ist bekannt aus dem Album vom Sommer, das Video nimmt Live-Aufnahmen der Band aus diesen sonnige...



All for Metal: Legends never die

Wieder ein schön anzusehendes und hochwertig produziertes Video von 'All for Metal'. Es flankiert das Alb...



Scorpions - Coming Home (live)

Wacken 2012 - das ist schon etwas her, wer die Show der Scorpions gesehen hat, wird sich daran aber siche...



All for Metal - All for Metal

Mit selbstbetiteltem Material und einem Best-of aus Hymne, Melodie, True Story, Stampfer, Höhen, Heavy Hu...



Scorpions: Comeblack als Comeback?

Die Scorpions legen nach, nachdem der Abschied schon ausgesprochen wurde. Ein neues Album trägt einen etw...