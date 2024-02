Video 04.02.2024

Elli Berlin: Aus der Asche

Dunkle industrial-Sounds aus Deutschland in deutscher Sprache, das funktioniert. Elli Berlin ist mit neuer Veröffentlichung angetreten, das wieder einmal zu beweisen.

#Elli Berlin #Video #Single







