Video 03.02.2024

Lovebites: We the united

Asiatischer Metal geht um die Welt und Lovebites aus Japan tut das um so mehr.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lovebites #Japan #Video #Single







Auch interessant!

Ryujin: Gekokujo

Japanischer Horror-Metal mischt zahlreiche Stile, wenn Ryujin (spätestens mit dem Album nächstes Jahr im ...



Die Cover-Stars: Musik-Influencer

Junge Musiker haben es nicht immer leicht. Doch da startet gerade eine neue Generation, die mit Cover-Son...



Doro: DVD und Tour

Eine Pause will Doro 2011 machen - und dann erst 2012 mit der Arbeit an einem neuen Album beginnen. Bis d...



Wicked Symphony und Angel of Babylon

Nun ist sie also da, die neue Avantasia. Die zwei CD-Erscheinungen von Tobias Sammet gleichzeitig haben j...