Video 26.01.2024

Alterium: Crossroads Inn

Die Band kommt im März mit 'Of Flames and War' und liefert jetzt die Single zur Einstimmung. Die gefällt uns optisch wie auch von der Musik her bestens!

#Alterium #Video #Clip #Album







