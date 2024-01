Video 23.01.2024

Illumishade: Cloudreader

Im Februar gibt es ein neues Album und die Tour der Schweizer ist jetzt schon am Plan, inklusive Wien-Termin (siehe unsere Übersicht). Hier ist das passende Single-Video!

#Illumishade #Fabienne Erni #Single #Video #Album







