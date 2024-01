Video 19.01.2024

Firewind: Fallen Angel

Ganz klassischer harter Rock im modernen Outfit kommt bei Firewind aufgetischt. Fallen Angel kann in jeder Hinsicht überzeugen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Firewind #Video







Auch interessant!

Firewind - Rising Fire

Ein Song von und mit Gus G? Herbie Langhans am Mikro? Dann ist in etwa klar, was da aus Griechenland auf ...



Udo, Axxis, Outloud - und Party!

Am 21.08.2009 werden die legendären UDO (Mit Udo Dirkschneider dem früheren Sänger von Accept) und Axxis ...