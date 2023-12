Video 15.12.2023

All for Metal: Run

Der Song ist bekannt aus dem Album vom Sommer, das Video nimmt Live-Aufnahmen der Band aus diesen sonnigen Zeiten dazu und versprüht viel Energie.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#All for Metal #Video #Single







