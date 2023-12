Video 13.12.2023

Shakra: Angels Landing

Wie eine Zeitreise in eine bessere Welt fühlt sich dieser Song von Shakra an. Der Visualizer läßt uns jedenfalls die Musik genießen.

#Shakra #Audio #Song #Single







