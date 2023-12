Video 11.12.2023

Lord of the lost, Blümchen: The Look

Eine erstaunlich starke Kombination, die Blümchen Jasmin Wagner mit Eurovisions-LotL hier gezaubert haben - inhaltlich wie optisch ein Genuss, das Beste seit Roxette!

