Video 09.12.2023

Ryujin: Gekokujo

Japanischer Horror-Metal mischt zahlreiche Stile, wenn Ryujin (spätestens mit dem Album nächstes Jahr im Jänner) antritt. Kann man gesehen haben!

#Video. Album #Ryujin #Japan #Horror







