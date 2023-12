Video 08.12.2023

Guns n Roses: The General

'Out now' melden Guns n Roses den neuen Song 'The General', der ab sofort überall zu haben ist. Hier ist das offizielle Audio in einem Video.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Guns n Roses #Single







Auch interessant!

Guns n Roses mit Perhaps am Start

Ein neuer Song als Vorgeschmack auf noch mehr Material von den Mannen rund um Axl Rose....



Guns n Roses - Hard Skool

Nach 'Absurd' die nächste punkige Scheibe von Guns n'Roses in diesem Jahr. GnR was here!...



Guns n'Roses - Used to love her, live

Da gibt es doch tatsächlich eine Aufnahe von der 'Use Your Illusion'-Tour, die GnR veröffentlichen können...



Guns n'Roses Konzert in Wien 2022

Das Stadion bebt jetzt schon. Nach den Verschiebungen aufgrund der Pandemie fegen Guns n'Roses jeglichen ...



Guns n'Roses: Konzert 2010 in Wien

Die Herren um Axl Rose kommen im September nach Wien und rocken die Stadthalle. Am 18.9.2010 werden Guns ...



Guns n'Roses: Chinese Democracy!

Endlich geschafft! Guns n'Roses veröffentlichen das Werk, auf das wir 10 Jahre warten mussten. Da stellt ...



Video-Streams von Guns n'Roses online

Ab sofort können diverse unterschiedliche Streams online angesehen werden. Mit Windows-Media-Player bewaf...



Guns n' Roses mit drei DVDs am Start!

Gleich ein Dreifach-Rundumschlag steht bei Guns n' Roses an. Wer an 'Chinese Democracy', die lang erwarte...