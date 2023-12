Video 04.12.2023

Dragonforce: Doomsday Party

Dragonforce ist nicht nur mit Amaranthe in Europa auf Tour, sondern auch in diesem Musikprojekt zusammen aktiv. Elize Ryd bildet einen perfekten Gegen-/Mitspieler in diesem Video!





Mehr zur Tour gibt es für Wien hier zu sehen.

