Video 25.11.2023

Alterium: Sirens Call

Schönes Video, gute Musik - Alterium kann man sich auch mit der neuen Single Sirens Call geben.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Alterium #Video #Clip







Auch interessant!

Alterium: Drag me to hell

Mit einem optisch wie akkustisch ansprechenden Setup melden sich Alterium in diesem Video zu Wort....



Within Temptation: Dont pray for me

Mit einem neuen Song auf EP geht Within Temptation in den Sommer. Und wie man weiss, gibt es aus diesem H...



Metallica - Nothing Else Matters (Live/Symphony)

Und wieder ist es an der Zeit, viele Stunden Material von Metallica höchstpersönlich gegen die Corona-Lan...



Katra folgt Indica

Oder war es umgekehrt? Die Finnen bei Katra haben schließlich schon das zweite Album in englischer Sprach...