Termine 05.11.2023

Nova Rock mit Cooper und Maneskin

Das Line-Up für die Pannonia Fields 2024 steht weitgehend fest und bringt bekannte Namen ins Burgenland.

Am Nova Rock 2024, das wieder vier Tage dauern wird, sind auch die Headliner nun fixiert und der Plan entsprechend veröffentlicht. Mit dabei sind Alice Cooper, Avenged Sevenfold, Bring me the Horizon, Green Day, Maneskin.



Außerdem wurde bekannt gegeben, dass es eine Neuauflage eines anderen Klassikers in Eisenstadt geben wird: Remember Forestglade wird nächstes oder übernächstes Jahr einen Restart nach über 12 Jahren hinlegen, allerdings nicht mehr in Wiesen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Festival #Nova Rock #Forestglade #Burgenland #Eisenstadt







