Neuvorstellung 29.10.2023

Exit Eden nimmt Fahrt auf

Das Projekt bekommt Tiefgang: Amanda Somerville scheint nicht mehr auf, aber die 'Femme Fatales' rund um die geniale Clémentine Delauney legen gerade richtig los.





'Run' nennt sich die erste Single aus dem Album 'Femme Fatales', die im neuen Jahr erscheint. Man hat sich für den ersten eigenen Song auch gleich Ex-Nightwish Marco Hietala dazu geholt, was die Ernsthaftigkeit der Exit Eden-Zukunft noch weiter unterstreicht. Diese Band ist kein Versuch, mit vier hübschen Gesichtern im Metal abzucashen. Hier sind - jetzt drei - Musikerinnen am Werk, die ordentlich Gas geben.

#Exit Eden #Nightwish #Visions of Atlantis #Album #Single #Video







