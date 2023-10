Neuvorstellung 27.10.2023



Doro Pesch: Conqueress

'Forever Strong And Proud' kann man wörtlich nehmen. Doro liefert nach dem Doppelalbum jetzt gleich nochmal 15 Songs auf einem Album, das wie aus einer anderen Zeit rockt.

Metal und Rock-Balladen aus Deutschland sind fest verbunden mit Doro Pesch. Schon in Warlock-Zeiten war die Metal-Queen Garant für gute Musik. Und bis dorthin gehen die Zitate, die die Energie der alten Alben wieder zurückbringen ohne peinlich retro zu werden. Pesch bringt auch Mitwirkende aller Art auf die CD, die diese Querverbindungen unterstreichen. Rob Halford ist dabei und ein Produzent aus den Anfängen steuerte wieder einen Song bei.



Das ist so gelungen, dass man ein 'Best of' vermuten könnte, wenn man die Alben von Doro nicht kennen würde. So manches Highlight und so manche Anspielung ('Fels in der Brandung' als Ballade in deutsch) nehmen es gleich mit den Alten Hits auf, dazwischen Bonusmaterial und selbst Covers ('Living after Midnight' und 'Total Eclipse of my Heart') dürfen im Doro-Stil (und hier: Halford-Duos!) punkten. Kurz: Es ist vielfältig spannend und doch so gewohnt stark!



Doro: Conqueress



Einige Jahrzehnte auf der Bühne mit Metal der Extraklasse haben keine Spuren der Müdigkeit hinterlassen, das ist gut so. Doro ist immer noch genau dort, wo sie hin gehört: An der Spitze des Rock, wo sie mit Conqueress noch eins drauf setzt.



Doro bleibt übrigens bei der guten Tradition, neue Alben mit einem großen Angebot an physischen Datenträgern der besonders schönen Art zu begleiten. Es gibt Vinyl, Box-Sets, CD-Books und mehr in aller Art - Fans und Sammler können da in jedem Fall zugreifen!

