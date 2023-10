Termine 18.10.2023

Rammstein 2024 in Klagenfurt

Die 2024er Stadion-Tour von Rammstein führt diesmal zweifach nach Klagenfurt für all jene, die in Österreich in Row Zero stehen wollen. Und Musik-Fans freuen sich sowieso.

Nicht Wien sondern Klagenfurt ist nächstes Jahr wieder einmal die Konzertbasis in der Alpenrepublik für Rammstein-Fans.







Ankündigung der Termine und Ticket-Verkauf sind aktiv, die Karten für die Konzerte vermutlich wieder rar.

