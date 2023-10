Video 16.10.2023

Dorothy - Rest in Peace Lyrics

Mit einem Lyrics Video der Single aus dem 2022er-Album liefert Dorothy eines der Highlights der Scheibe als Video nach.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Dorothy #Video #Lyrics







Auch interessant!

Nita Strauss ft. Dorothy: Victorious

Zwei mal wirklich gute Musik zusammen in einem Box-Ring: Strauss und Dorothy liefern einen tollen Song un...



Dorothy - Black Sheep

Wieder ein Song von dem neuen Album, diesmal preist Dorothy das schwarze Schaf und gönnt ihm ein herzeigb...



Dorothy - Rest in Peace

Ein schönes Video unterstreicht den ebenfalls starken Song: Hier ist Dorothy mit der Single Rest in Peace...