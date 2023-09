Video 22.09.2023

Semblant: The Human Eclipse

Vom neuen Album Vermilion Eclipse gibt es eine Auskopplung jetzt frisch als Video. Und die kommt auch visuell stark.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Semblant #Video #Album #Single







Auch interessant!

Metallica: You must burn

Von 72 Seasons gibt es mittlerweile eine ganze lange Reihe an Videos, die sich teilweise nur durch die Un...



Hämatom und Dymytry: Pin me down

Die neue Single, das neue Video: Und passend zum kommenden Termin in Wien Simmering gibt es hier den Clip...



Semblant - Murder of Crows

Die Band liefert bereits jetzt ab, obwohl das Album erst im März folgt. Der neue Song gefällt jedenfalls ...



Anvil - Mad Dog

Anvil haben mit Hope in Hell starken Metal abgeliefert. Doch die Rock-Geschichte kennt die Band schon län...