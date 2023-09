Video 31.08.2023

Temperance: Daruma

Dramatische Inszenierung mit Gastauftritt von Arjen Anthony Lucassen bei Temperence. Eine sehenswerte und hörenswerte Sache ausserdem!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Temperance #Single #Video







Auch interessant!

Mystery of Time

Tobias Sammet bringt eine neue Avantasia-Produktion auf den Markt und stillt damit die Wünsche der Fans d...



Elected

Irgendwie klingt die Neufassung von Elected, die uns 'Ayreon vs. Avantasia' liefert, höchst spannend wie ...



Ayreon oder Avantasia

Ayreons 01011001 und Avantasias The Scarecrow erschienen zeitgleich. Die Rockopern von Tobias Sammet und ...



01011001 von Ayreon

01011001 steht binär für 89. Und für das siebente Album von Ayreon bzw. dessen Tausendsassa Arjen Anthony...



Ayreon bringt neue Rock Oper

Als wären die epischen Metal-Opern der letzten Wochen nicht genug, folgt nun die Krönung von einem Spezia...



Star One 'Live on Earth'

Die 'Intergalactic Space Cruisaders visit Planeth Earth'-Tour nach Veröffentlichung der Debut-Scheibe 'Pl...