Video 18.07.2023

Eleine: We shall remain

So wie das brandaktuelle Album betitelt ist, ist es auch die neue Single und das zugehörige Video. Eleine zeigen sich dabei von der besten Seite!





Pain, Ensiferum, Eleine (Wien)



