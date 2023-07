Aktuell 17.07.2023

Ally the Piper und Metallica

Cover-Versions großer Bands sind dort nicht immer gerne gesehen. Und auch diverse Fans dieser Bands sehen es gar nicht gerne, wenn andere Interpretationen ihere Lieblinge auftauchen.

Somit provoziert Ally the Piper natürlich, wenn sie mit Dudelsack bewaffnet auf Songs von Metallica losgeht. Was den einen gefällt ist den Hardcore-Fans natürlich zu weit weg vom Original. Entsprechend waren auch die Kommentare der Fans von Metallica bei Ally.







Doch eine unerwartete Wendung folgte danach, denn keiner hätte mit dieser Reaktion von Metallica selbst gerechnet. In den meisten Fällen gibt es nämlich gar keine Reaktion, in manchen eine streng ablehnende. Hier aber gab es positive Unterstützung für Ally direkt von Metallica, und das in aller Öffentlichkeit.

