Video 16.06.2023

Dream Theater: Answering the Call

Der Song stammt aus dem Album von 2021 und darf über mehr als 7 Minuten auch als Video wirken. Ein Vorgeschmack auf die Tour ist er ohnehin.

