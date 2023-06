Video 01.06.2023

All for Metal: Legends never die

Wieder ein schön anzusehendes und hochwertig produziertes Video von 'All for Metal'. Es flankiert das Album und die kommende Tour im September gemeinsam mit Wind Rose.





All for Metal (Wien)



Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#All for Metal #Video #Metal







Auch interessant!

All for Metal - All for Metal

Mit selbstbetiteltem Material und einem Best-of aus Hymne, Melodie, True Story, Stampfer, Höhen, Heavy Hu...



Metalforce: Halloween

Die Band hat wie in den letzten Jahren ein Geschenk zu Halloween für die Fans im Web. Ein Gratis-Download...