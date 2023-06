Termine 01.06.2023



Metallica 2023 im Kino

Mit zwei Tagen und zwei komplett verschiedenen Konzerten aus Texas gehen Metallica dieses Jahr wieder ins Kino. Im August wird das weltweite Event umgesetzt.





Am 18. und 20.8.2023 findet in den Kinos das übertragene Konzert mit bestem Sound und Bild statt - das Besondere ist, dass Metallica zwei verschiedene Sets spielt und so an beiden Tagen mit Abwechslung genossen werden kann. In Europa wird das Konzert meist zweifach, aber später übertragen - in Wien etwa am 19. und 21.8. in unterschiedlichen Kinos zu den 'besseren' Filmzeiten am Nachmittag/Abend.



Tickets im nächsten Kino



Tickets für die M72 World Tour in der Nähe sollte man wohl eher rasch ordern, die Kinos erlauben teilweise bereits die Bestellung. Je Ticket (man muss beide Termine getrennt buchen) sind rund 20 Euro pro Person fällig, viele Plätze sind in den Kinos bereits reserviert. Zu hoffen ist, dass weitere Kinos und Termine noch dazu kommen, ansonsten ist die Chance auf Kinokarten für Metallica durchaus enden wollend.

