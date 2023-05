Video 23.05.2023

Eleine: War das alles

Auch wenn der Titel anders vermuten läßt: Auch dieser Song ist weitgehend in englischer Sprache. Auch sonst gefällt auch dieses Werk von Eleine, wenngleich es anders an die Sache ran geht.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Eleine #Video







Auch interessant!

Ad Infinitum: Eternal Rains

Das Album 'Chapter III - Downfall' ist ja gut gelandet und so nimmt 'Eternal Rains', die neue Video-Ausko...



Eleine: We are Legion

Eleine hat sich mit einer geradlinigen Entwicklung und klare Trademarks eine starke Fanbasis geschaffen. ...



Burning Witches: The dark Tower

Im Mai wird es ein neues Album geben aber die 'Burning Witches' legen jetzt schon eine Single und ein hüb...



Arch Enemy: Poisoned Arrow

Vom aktuellen Album 'Deceivers' gibt es erneut eine wunderschöne Single- bzw. Videoauskopplung....