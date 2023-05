Neuvorstellung 15.05.2023

Lord of the lost: Der Vorhang ist gefallen

Mit tollem Auftritt auf der vielleicht falschen Bühne hat sich Lord of the Lost wieder aus dem ESC verabschiedet. Nun ist wieder Zeit für kompromisslosere Auftritte.





'The Curtain falls' liefert gleich einen Song nach dem Auftritt beim Song Contest. Doch eines ist klar: Zwar ist die Band nun in der ganzen Welt ein Begriff, man muss jetzt aber wieder eigenständig abliefern. Also abseits von Kommerz und Rammstein-/Maneskin-Anspielungen darf Lord of the Lost nun wieder eines sein: sich selbst treu. Schließlich gab es vor dem ESC Fans, und die gibt es nachher auch noch. Nur die Anzahl ist jetzt definitiv größer.

