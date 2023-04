Video 24.04.2023

Metallica: You must burn

Von 72 Seasons gibt es mittlerweile eine ganze lange Reihe an Videos, die sich teilweise nur durch die Untertitelsprache unterscheiden. Das Album zeigt sich in diesem Song aber ganz gut, der als Clip zur Verfügung steht.





Mehr davon gibt es hier zu sehen, Metallica war wirklich fleissig beim Produzieren von Videomaterial zum Album gleich zum Start!

