Video 02.04.2023

Hämatom und Dymytry: Pin me down

Die neue Single, das neue Video: Und passend zum kommenden Termin in Wien Simmering gibt es hier den Clip, der ernsthaften Metal nicht farbenfroher inszenieren könnte.





Hämatom (Wien)



#Hämatom #Dymytry #Konzert #Wien







