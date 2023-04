Video 30.03.2023

Noapology: Deadhearted

Wenn Sershen&Zaritskaya mit ihrem neuen Namen 'Noapology' ihren zweiten Titel auflegen, darf man gerne hinhören. Hinsehen sowieso! Und das nicht nur, weil man die Ukrainer unterstützen will...





Schon der Erstling 'Ashes' ging durch die Decke, das neue Video geht es weniger Oppulent an - es wurde direkt in Kyev aufgenommen und stellt die Band bzw. Musik mehr in den Mittelpunkt. Klar, auch hier punktet Daria nicht nur mit den Vocals, sondern auch optisch im Bild.





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Noapology #Video







Auch interessant!

Die Cover-Stars: Musik-Influencer

Junge Musiker haben es nicht immer leicht. Doch da startet gerade eine neue Generation, die mit Cover-Son...