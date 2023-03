Video 24.03.2023



Eleine: We are Legion

Eleine hat sich mit einer geradlinigen Entwicklung und klare Trademarks eine starke Fanbasis geschaffen. Vor der Europa- und US-Tour und dem neuen Album gibt es jetzt noch Nachschub als Video.

