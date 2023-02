Termine 26.01.2023

Abgesagt: Pantera nicht in Wien

Es ist einige Jahre her, als Phil Anselmo die Band per Hitlergruß und Rassismus auf der Bühne die Band in ein schlechtes Licht gerückt hat. Dem fällt nun das Konzert in Wien zum Opfer.

Im Mai findet das Konzert der Tour daher nicht statt, die Tickets weren vom Veranstalter zurückgenommen. Pantera wurde zuletzt auch in Deutschland von der Liste größerer Festivals genommen, dadurch wurde die lokale Politik in Wien hellhörig.

