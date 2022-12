Video 04.12.2022

Wig Wam - Out of the dark

Die Aktivitäten zuletzt waren keine Eintagsfliege, Wig Wam legt auch heuer Neues nach. Single und Video sind auch dieses Jahr hören- und sehenswert.

