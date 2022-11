Neuvorstellung 17.11.2022

Tarja vor neuem Album: Best of living the Dream

Mit 'Eye of the Storm' ist vorab eine der Singles daraus verfügbar, die neues Material am kommenden Album trägt.

Dazu kommt aber auch noch eine Mischung remasterter Songs aus dem Best-of der Solokünstlerin Tarja und besondere Aufnahmen, die man so noch nicht gehört hat.







Im Dezember ist es dann soweit, das Album kann aber jetzt schon mit der Single angetestet werden. Auch wenn die ein eher untypischer Song der Langrille sein wird, macht sie Gusto drauf. Nach den Outlanders-Experimenten und Weihnachtsliedern wird es ohnehin Zeit für eine wieder 'richtige' Tarja-Veröffentlichung, auch wenn die weitgehend aus bekanntem Inhalt besteht.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Tarja #Tarja Turunen #Album #Single







