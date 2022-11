Aktuell 10.11.2022

100 Mio. Songs in Amazon Music

Statt 2 die 50fache Menge für Amazon Prime-Kunden, das klingt eigentlich gut - und auch der Inhalt kann sich hören lassen. Wenn man ihn nutzen könnte.

Das Grundproblem des neuen Amazon Prime-Musikangebots, das deshalb 'aufgewertet' wurde, um die höheren Kosten für die Prime-Mitgliedschaft zu rechtfertigen, ist die fehlende Auswahlmöglichkeit. Konnte man bisher wie bei Spotify und Co. Playlists anlegen und Songs direkt auswählen, so gibt es nun nur noch die Zufallswiedergabe mit ganz wenigen Skip-Schritten pro Stunde.



Wer wieder Reihenfolge, Playlist und Skip-Funktion haben will oder gar Bands und Tracks direkt ansteuern will, der muss Amazon Prime Music zusätzlich zu Amazon Prime gegen Aufpreis buchen. Das wären nochmal fast 9 Euro zu dem ohnehin teurer werdenden Basispaket. Zwar kann man Music auch ohne das (etwas teurer) haben, doch nach diesen Restriktionen dürfte das Vertrauen in Amazon dahin sein.



Wie man Playlists zwischen Diensten für einen Wechsel der Plattform austauschen möchte, dann braucht man eine Anleitung und Software wie jene, die wir unterhalb verlinkt haben. Sollte man also von Amazon Prime etwa zu Spotify umziehen wollen, so ist das durchaus möglich.

