Video 28.10.2022

Therion - Codex Gigas

Neuer Song und neues Album: Therion geben wieder ein starkes Statement mit einem eher simplen Video ab. Hörenswert.

