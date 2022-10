Video 11.10.2022

All for Metal - All for Metal

Mit selbstbetiteltem Material und einem Best-of aus Hymne, Melodie, True Story, Stampfer, Höhen, Heavy Humor und all den Parts, die Metal for All glaubhaft machen: Hier ist All for Metal!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#All for Metal #Video #Metal







Auch interessant!

Majesty: Rebels und Film

Dass Manowar gerne über das Ziel hinaus schießt, wenn es um die Dinge rund um die Musik geht, ist bekannt...



Die Macht des Basses

Musik kann Menschen ein Gefühl von Macht geben. Aber nicht alle Lieder haben diesen Effekt....



25 Jahre Kings of Metal

Kings Of Metal MMXIV kommt als Silver Edition diese Woche. Wir haben die wichtigsten Fragen an Joey DeMai...



Lamb of God - Ghost Walking

Das erste offizielle Video aus dem neuen Album ist da - samt starkem Sound und Trickfilm-Animation. Heißt...