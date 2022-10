Video 07.10.2022

Ad Infinitum: Upside Down

Nach dem Album im letzten Jahr gibt es von der fleissigen Band schon wieder Nachschub mit neuem Material. Upside Down kommt auch mit nettem Video daher.

