Scorpions - Out go the lights

Diverse EP mit Bonus-Tracks der Länderversionen des neuen Albums gehen durch die Download-Plattformen, so etwa die japanische Bonus-Version dieses Songs.

#Album #Scorpions #Japan







