Aktuell 02.10.2022

10 Jahre Floor Jansen bei Nightwish

So lange ist es also schon her, als Floor bei Nightwish erstmals angedockt hat und eine neue Zeitrechnung für die Band eröffnet hat. Der Rückblick zeigt die Highlights!

#Jubiläum #Floor Jansen #Nighwish







