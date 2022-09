Neuvorstellung 15.09.2022

Patient No. 9

Ozzy Osbourne kann noch immer er selbst sein. Das neue Album bietet Erwartbares, aber genau das ist es, was wir hören wollen.





Und während andere lamentieren, dass der erkrankte Ozzy seine Leistung nicht mehr bringen könne oder Inspiration ausgehe, liefert er mit dem Titeltrack des Album samt Crazy Train live ein Statement, das seinen Status nur untermalen kann. Er ist wieder einmal da, mit neuem Material und klassischen Stärken. Andere kämen nicht mal auf die Bühne - was will man also mehr?

#Ozzy Osbourne #Album #Live #Video







